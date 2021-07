Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a lui Alexandru Nazare de la Ministerul Finantelor. Premierul Florin Citu preia interimar portofoliul de ministru. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 8 iulie 2021, urmatoarele decrete: – Decret de revocare din functia de membru al Guvernului…

