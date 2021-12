Klaus Iohannis a semnat decretul. A luat act de demisia lui Florin Roman

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care ministrul Energiei, Virgil Popescu, este desemnat ministru interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, potrivit Administrației Prezidențiale.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 17 decembrie 2021, urmatoarele…

- Social-democrații ii acuza pe cei din USR ca tolereaza falsul in CV. PSD il invita pe Dacian Cioloș sa ia exemplul celor din PNL și sa il demita pe primarul din Brașov, Allen Coliban. “La PNL, falsul in CV merita sancționat – deci Roman e demis. La USR, falsul in CV este tolerat – deci Coliban […] The…

- USR cere demiterea de urgența a lui Florin Roman, ministrul Cercetarii și Digitalizarii. Dacian Cioloș: “Domnule prim-ministru Ciuca, va cer sa faceți curațenie in cabinetul dumneavoastra și sa ne aratați ca nu susțineți furtul și nu va bateți joc de comunitatea cercetatorilor romani”, se arata in comunicatul…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…