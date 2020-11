Klaus Iohannis a semnat decretele de acreditare a mai multor ambasadori ai României Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele pentru acreditarea a 12 ambasadori ai Romaniei, transmite Administratia Prezidentiala. Silvia Davidoiu va fi ambasadoare a tarii noastre in Serbia, Gabriel-Catalin Sopanda in Ungaria, Stefan-Alexandru Tinca in Turcia, Matei-Viorel Ardeleanu in Muntenegru, Lucian Fatu in Olanda, Radu-Catalin Mardare in Liban, iar Simona Mirela Miculescu va fi ambasadoare a Romaniei la Delegatia Permanenta a Romaniei pe langa UNESCO. Seful statului a semnat urmatoarele decrete, potrivit sursei citate: 1. Decret privind acreditarea domnului Stefan-Alexandru… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

