Președintele i-a numit in funcții, joi, pe noii șefi ai DNA, DIICOT și PG, propuși de ministrul Justiției Catalin Predoiu – Gabriela Scutea este noul procuror general al Romaniei, Giorgiana Hosu este procuror șef DIICOT, iar Crin Bologa este procuror șef al DNA. CSM a dat aviz negativ pentru Scutea și Hosu și aviz pozitiv