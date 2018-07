Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a promulgat lege privind prevenirea și combaterea antisemitismului, care prevede pedepsirea cu inchisoare de la 3 la 10 ani a unor fapte precum constituirea unei organizatii cu caracter antisemit, dar si aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unei astfel de organizatii. …

- Inchisoare intre 3 luni si 3 ani de zile - aceasta este pedeapsa propusa de printr-un proiect de lege care are in vedere 'combaterea antiromanismului". Actul a fost initiat de deputatii PMP si PNL si a starnit multe controverse publice.Citeste si: Romanii sunt tinta preferata a hackerilor!…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare plus interzicerea unor drepturi pentru abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Deciziile nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecatori, potrivit Digi24. Șeful PSD a fost achitat pentru acuzațiile…

- Deputații au adoptat miercuri, 20 iunie, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Potrivit proiectului de lege, ”prin antisemitism se intelege atat perceptia referitoare la evrei, exprimata ca ura impotriva acestora, cat si manifestarile verbale sau fizice,…

