- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 26 aprilie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Legea prevede ca Monitorul Oficial trece de sub autoritatea…

