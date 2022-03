Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja. Potrivit actului normativ, accesul persoanelor fizice insotite de animale de companie pe plajele litoralului Marii Negre, utilizate in scop turistic, este permis oricand in afara sezonului estival. Pe durata sezonului estival, accesul persoanelor fizice insotite de animale de companie, pe plajele litoralului Marii Negre, utilizate in scop turistic, este permis numai cu acordul operatorilor de plaje,…