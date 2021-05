Stiri pe aceeasi tema

- Zi libera ptr cei care se vaccineaza - votata in unanimitate de senatori Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Persoanele care se vaccineaza împotriva COVID-19 ar putea beneficia la cerere de o zi libera, potrivit unei propuneri legislative pentru…

- Deputatii chilieni au aprobat joi un proiect de lege pentru introducerea unei taxe suplimentare pe cupru si litiu, masura careia i se opun guvernul si industria miniera, noteaza AFP. Chile este cel mai mare producator mondial de cupru, responsabil pentru un sfert din productia mondiala.…

- Amenzile aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor fi percepute ca venit pentru bugetul statului. Senatul, care a avut calitate de for decizional, a adoptat luni proiectul de lege initiat de catre deputatul PNL Florin Roman. Legea va fi trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.…

- Amenzile pe care le aplica ASF vor merge la bugetul de stat Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Toate amenzile pe care le aplica Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vor merge la bugetul de stat, potrivit unei modificari legislative, adoptata ieri de Senat. Si pentru ca amenzile…

- Senatul a adoptat luni, decizional, proiectul de lege initiat de catre deputatul PNL Florin Roman prin care amenzile care pot fi aplicate de catre Autoritatea de Supravegheze Financiara (ASF), devin venit la bugetul de stat si sunt diferentiate pentru persoane fizice si juridice.

- Senat: Amenzile pe care le aplica ASF devin venit la bugetul de stat Foto: Arhiva. Senatul a adoptat, cu amendamente, propunerea legislativa pentru modificarea ordonantei de urgenta privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, care prevede ca amenzile…

- „Amenda pentru persoanele fizice este cuprinsa intre 1.000 lei si echivalentul in lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amenda. Pentru persoanele juridice, amenda este cuprinsa intre 10.000 lei si echivalentul in lei a 1% din cifra de afaceri anuala a persoanei…

- Propunerea legislative are ca obiect de reglementare introducerea unor prevederi care sa asigure protectia persoanelor cu atributii in supravegherea si controlul entitatilor reglementate, impotriva eventualelor hartuiri in justitie. Totodata, vizeaza protejarea confidentialitatii informatiilor obtinute…