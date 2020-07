Klaus Iohannis a promulgat legea pentru stabilirea datei alegerilor locale la 27 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit News.ro, legea…

- UPDATE, ora 13:46 – Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an in 27 septembrie. S-au inregistrat 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri. Totodata, deputatii au respins proiectul initiat de Guvern pe aceeasi tema. Deputatul PNL…

- Camera Deputatilor dezbate, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Legea a trecut marti de senatori, cu amendamente. Articolul Dezbatere in Camera Deputaților pentru stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie apare…

- Camera Deputatilor dezbate, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Legea a trecut marti de senatori, cu amendamente.

- AEP a anuntat ca a elaborat proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale, care trebuie sa intre in vigoare pana cel tarziu la data de 29 iulie. Pentru a fi respectate prevederile legale, Autoritatea Electorala Permanenta propune 27 septembrie data alegerilor locale. „Autoritatea Electorala…

- "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora", a transmis, vineri, AEP. Autoritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea referitoare la prelungirea mandatelor alesilor locali pana la 1 noiembrie. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 17 iunie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind prelungirea mandatelor autoritatilor…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite a fost promulgata, anunța Administrația Prezidențiala. Legea se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile…