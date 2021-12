Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022. Obiectul de reglementare al legii il reprezinta aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pe anul 2022, in conformitate cu prevederile Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010. Potrivit legii, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in Produsul Intern Brut, este in anul 2022 de 5,8 %, iar in anul 2023 de 4,4 %. Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat,…