Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea OUG privind Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” Legea are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legislativ care sa permita unitatilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investitii, in domeniile eligibile, astfel incat sa se poata asigura accesul la servicii esentiale a intregii populatii, cresterea calitatii vietii si evitarea riscului de depopulare in comunitatile subdezvoltate. Programul se integreaza in eforturile concertate ale statului prin institutiile care gestioneaza fonduri nationale si europene, in vederea atingerii tintelor de conformare la directivele europene in domeniul mediului si apelor, arata nota… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

