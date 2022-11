Bitcoin ar putea să îți salveze vacanța în străinătate - Iată cum

Unul dintre marile beneficii ale Bitcoin si ale altor criptomonede este ca acestea pot fi transferate liber dintr–o tara in alta. Acest lucru poate fi util in special daca se intampla ceva neprevazut in timp ce calatorești in scop de afaceri sau pur si simplu… [citeste mai departe]