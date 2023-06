Stiri pe aceeasi tema

- Cate persoane pot fi inregistrate la o singura adresa și care sunt excepțiile. Președintele a promulgat ”legea flotantului” Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 31 mai 2023, legea care stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. „Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 134 2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn pentru incalzirea locuintei in sezonul rece.Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea Statutului politistului, potrivit careia politistul poate beneficia de compensatie pentru chirie atunci cand locuinta inchiriata se afla in localitatea unde isi desfasoara activitatea sau pe o raza de pana la 70 km in jurul acesteia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Angajatii din Romania nu mai pot fi concediati in orice conditii. Codul Muncii a fost modificat, iar schimbarile intra in vigoare de maine, 22.10.2022.Potrivit legii, este…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care sunt acordate mai multe facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze in cladiri si locuri publice adaptari…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede acordarea de scutiri indirecte de TVA pentru organizatiile non-profit care realizeaza activitati de construire, modernizare, reabilitare de spitale si dotarea acestora cu echipamente.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 31 martie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanta de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Legea susținuta de o larga majoritate parlamentara modifica modalitate de depunere a juramantului…