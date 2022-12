Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementează bacşişul. Ce procent va avea din valoarea consumaţiei Klaus Iohannis a promulgat vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin care bacsisul va fi trecut pe nota de plata si pe bonul fiscal. Seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

