Actul normativ are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea in procent de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Proiect privind consolidarea institutionala si rezistenta plasei de siguranta financiara) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 406.000.000 euro. Legea promulgata de catre seful statului mai are in vedere aplicarea prevederilor Acordului…