- Deputatii au scos de pe ordinea de zi a plenului de miercuri o propunere legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii,…

- Deputatul Bota Calin: sprijin pentru producatorii agricoli de legume-fructe! „Am votat, in Camera Deputatilor, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi, pentru o perioada de trei ani. Schema propune acordarea de sprijin…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii…

- Economie Sprijin de la stat pentru producția de cartofi de consum și usturoi mai 5, 2023 12:19 In ședința de guvern de joi, 4 mai 2023, a fost adoptata o Hotarare prin care se aproba schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, in anul 2023.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de social-democratul Petre Daea, a lansat in consultare publica (pe site-ul instituției) proiectul privind susținerea producției de cartofi in anul 2023. Suma totala alocata va fi de aproape 3 milioane de euro (14,8 mil. lei), iar cuantumul per beneficiar…