Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice, timp de doi ani de zile, vânzarea acțiunilor deținute de stat Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care interzice, pentru o perioada de doi ani, instrainarea acțiunilor pe care le are statul roman la companii, societați, banci. Legea a facut obiectul unor dispute aprinse intre PNL și PSD. Social-democrații, susținatori ai proiectului, spun ca apare astfel o bariera contra unor rechini economici internaționali care dispun de lichiditați importante și incearca in timpul crizei sa cumpere acțiuni ieftine de la alte state, profitand de faptul ca statele au probleme financiare. De cealalta parte, liberalii spun ca legea face statul roman mult… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care stipuleaza ca anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna. Legea are ca obiect achizitionarea de masti de catre Ministerul Sanatatii, prin Unifarm SA, pentru protectia impotriva COVID-19 si distribuirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca apa nu este un produs comercial oarecare, ci o resursa strategica de siguranta si securitate nationala. Aceasta lege modifica Legea apelor nr. 107/1996, scrie Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea care prevede ca incepand cu anul 2022 declaratiile de avere si de interese trebuie completate si depuse in format electronic. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.176 2010, in sensul instituirii posibilitatii completarii…

- Președintele Klaus Iohannis nu este de acord cu prevederile proiectului de lege adoptat marți de Senat prin care se interzice in școli și universitați orice referire la identitatea de gen, au declarat pentru Digi24.ro surse politice. Șeful statului nu va promulga legea atunci cand aceasta va ajunge…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, care prevede ca producatorii, procesatorii si comerciantii sunt obligati sa afiseze vizibil pe eticheta tara de origine pentru mierea de albine. Potrivit legii, activitatea…

- Grupul deputaților PNL a atacat la CCR legea inițiata de PSD prin care se interzice vanzarea participațiunilor statului la societați comerciale și companii naționale, la care statul este acționar, a anunțat liderul deputaților PNL, Florin Roman.„Legea nu interzice insa valorificarea activelor…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede acordarea unor drepturi personalului medical implicat in tratarea pacienților COVID, precum si urmasilor celor care au decedat din cauza imbolnavirii cu coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care se interzice exportul de buștean in spațiul extracomunitar pe o perioada de 10 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. „Se interzice...