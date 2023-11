Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie pârghiile legale pentru stingerea obligaţiilor fiscale şi bugetare administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale Actul normstiv promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea 222/2019, in sensul extinderii sferei de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare si atribuirii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

