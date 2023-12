Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi, 28 decembrie, legea bugetului de stat pe 2024 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2024, adoptate de Parlament saptamana trecuta, a transmis Administratia Prezidentiala.Pe 15 decembrie, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat ambele proiecte.…

- Pe 20 decembrie, Camera Deputatilor si Senatul a adoptat, in plenul reunit, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2024. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor Alfred Simonis a anutat ca au fost 299 de voturi „pentru si 82 de voturi „impotriva”. Majorarile din ianuarie - Ce venituri cresc…

- „Un buget construit pe minciuna. Este al doilea an la rand cand construiti un buget cu venituri supraestimate. O gaura de cel putin 40 de miliarde de lei. Un deficit bugetar de 130 de miliarde de lei. Acestea sunt coordonatele bugetului pe care l-ati propus Parlamentului, iar minciuna este modul de…

- De asemenea, Camera Deputatilor si Senatul a adoptat, in plenul reunit de miercuri, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2024. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor Alfred Simonis a anutat ca au fost 299 de voturi „pentru si 82 de voturi „impotriva”.

- Sedinta plenului reunit al Parlamentului in care se vor finaliza dezbaterile si se va da votul final pe proiectele legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2024 a inceput. Sedinta plenului reunit al Parlamentului in care se vor finaliza dezbaterile si se va…

- Administratia Prezidentiala afirma ca la data de 25 noiembrie 2023, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit.…

- Permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete. Plenul Senatului a adoptat o lege in acest sens in urma reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis, Legea completeaza OUG 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat vineri, la Timisoara, ca proiectul modificat al Legii pensiilor speciale va intra in dezbatere luni, cand este programata si votarea lui.