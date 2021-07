„Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului, sanatatii populatiei si dezvoltarii durabile. (2) Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem…