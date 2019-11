Klaus Iohannis a oferit momentul zilei: Mă bănuiţi că fără copiuţă nu merge? Spre finalul conferintei de presa, dupa ce preledintele Iohannis a dat raspnsuri la toate intrebarile, indiferent de continutul acestora, jurnalistul de la Adevarul.ro l-a intrebat pe seful statului daca nu cumva are casca in ureche si i se sufla raspunsurile. Klaus Iohannis a ramas interzis pentru o secunda, apoi a zambit si a dus degetul pe rand la fiecare ureche: "Aici nu, aici nu, cred ca..." si a indicat cu aratatorul spre creier. El a vrut sa continue conferinta, insa a revenit la intrebare: "Ma banuiti vreodata ca fara copiuta nu merge? Nu cred ca ma banuiti de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

