- Președintele Klaus Iohannis a dat, marți, avizul pentru inceperea urmarii penale pe numele lui Costel Alexe, care este acuzat de procurorii DNA in legatura cu presupuse fapte de corupție in perioada in care era minsitru al Mediului."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a 20 de magistrati, printre care Calin Nistor, procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din DNA, si Tiberiu Nitu, fost procuror general al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunta ca au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui inculpat, fost deputat in Parlamentul Romaniei in perioada decembrie…