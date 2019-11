Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea paralela realizata de principalele trei partide politice din Valcea in peste jumatate din sectiile de vot din judet il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe primul loc la alegerile prezidentiale de duminica, acesta fiind urmat la cateva procente diferenta de candidatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut peste 41.000 de voturi in judetul Satu Mare, fiind urmat de candidatul UDMR, Kelemen Hunor, si candidatul PSD - Viorica Dancila, potrivit datelor date publicitatii de catre Biroul Electoral Central.Potrivit sursei citate, in urma centralizarii voturilor…

- Potrivit datelor furnizate de AEP, dupa centralizarea a 18.740 secții de votare, ceea ce inseamna 8.678.072 voturi (99,9%), nu au fost constatate schimbari. Astfel, pe primul loc se claseaza Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dancila cu 23,8%, iar pe locul trei se claseaza Dan Barna cu 13,9%.Potrivit…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a castigat scrutinul electoral, in judetul Constanta, cu 39,38%, fiind urmat de candidata PSD, Viorica Dancila, cu 19,88% din voturi, pe locul trei aflandu-se reprezentantul USR-PLUS, Dan Barna, cu 15,49%, conform numaratorii paralele facuta…

- Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, la numararea voturilor din 557 de secții din strainatate (din totalul celor 838 de secții), Klaus Iohannis a obținut 54,4%, Dan Barna 25,8%, in timp ce pe locul trei se claseaza Theodor Paleologu, cu 6,3%.Dupa numararea voturilor…

- Dupa raportarea rezultatelor din 99,86% din secțiile de votare din Romania (8,521,271 din 8.683.688 voturi), iata rezultatele parțiale:36.66% Klaus Iohannis 23.83% Viorica Dancila 13.96% Dan Barna9.26% Mircea Diaconu5.66% Theodor Paleologu4.14% Kelemen Hunor2.72%…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Presa internaționala scrie ca alegerile prezidențiale din România este de fapt mai mult o cursa pentru locul doi, așa cum observa Euronews,dând ca fiind aproape sigura realegerea președintelui Klaus Iohannis în primul tur, în contextul în care actualul șef al statului promite…