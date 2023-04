Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat ca Guvernul sau condamna violarea integritatii teritoriale a Ucrainei si a aratat ca sustine o solutie politica negociata cu privire la razboiul din aceasta tara. „In timp ce Guvernul meu condamna violarea integritatii teritoriale a Ucrainei,…

- In Finlanda incepe sa funcționeze, la data de 17 aprilie 2023, cel mai mare reactor energetic din Europa. Noul obiectiv industrial poarta numele Olkiluoto 3. El este dat in exploatare dupa dezbateri și controverse care au durat 18 ani. Decizia de operaționalizare s-a luat dupa ce Rusia a atacat Ucraina…

- Papa Francisc a parut sa le ceara rușilor sa caute adevarul despre invazia țarii lor in Ucraina, in mesajul sau de Paște adresat lumii, duminica 9 aprilie. Francisc, in varsta de 86 de ani, a prezidat o slujba solemna in ziua de Paște, intr-o insorita Piața Sfantul Petru, dupa ce frigul neobișnuit din…

- O conversatie(dialog) intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele chinez Xi Jinping ar fi ‘un lucru foarte bun’, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, citat de France Presse. Dand asigurari ca SUA ‘incurajeaza’ de mult timp un astfel de contact, Kirby a declarat:…

- Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a fost prezent la un eveniment in India, unde a afirmat ca Ucraina a atacat Rusia, iar mulțimea respectiva a izbucnit in ras, cand a auzit acestea. Lavrov a vorbit dupa ce a participat la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul G20. Raspunzand la…

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a anuntat ca se pregateste deschiderea la Kiev a unui birou al Curtii Penale Internationale (CPI), in contextul in care autoritatile ucrainene urmaresc sa infiinteze un tribunal special care sa puna sub acuzare liderii rusi.CPI investigheaza posibile crime…

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

