Klaus Iohannis a evidenţiat, la Summit-ul NATO, necesitatea revizuirii structurale şi pe termen lung a posturii NATO pe Flancul Estic Presedintele Klaus Iohannis a participat joi, a reuniunea extraordinara a sefilor de stat si de guvern din tarile membre NATO, care s-a desfasurat la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Reuniunea a fost convocata in contextul agresiunii militare ilegale a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si al consecintelor negative ale acesteia asupra securitatii regionale, europene si euroatlantice. Astfel, seful statului a subliniat necesitatea „revizuirii structurale si pe termen lung a posturii NATO pe Flancul Estic, avand in vedere circumstantele substantial diferite fata de momentul in care a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

