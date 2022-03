Klaus Iohannis a discutat cu președintele Azerbaidjanului despre diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul sau azer, Ilham Aliev, despre „creșterea securitații energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”. „Discuție telefonica foarte buna cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind intarirea și extinderea Parteneriatului Strategic Romania – Azerbaidjan in toate domeniile de cooperare, in contextul in care sarbatorim 30 de ani de relații diplomatice. Am discutat cu președintele Ilham Aliev consolidarea cooperarii noastre energetice pentru a mari securitatea energetica prin diversificarea surselor de gaze naturale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va avea probleme cu gazele naturale, pentru ca este al doilea mare producator de gaze din Europa, a afirmat luni ministrul energiei, Virgil Popescu. El a spus ca la primavara se vor reface stocurile și ca in paralel se cauta rute alternative de aprovizionare. "Avem gaz in depozite. Evident,…

- ”Asa cum am spus si cand am fost la Coridorul Sudic, asa cum am spus si la Consiliul Extraordinar pe Energie, Europa si Romania se uita pentru diversificarea atat a resurselor, cat si a rutelor de aprovizionare. Azerbaijan este, desigur, o sursa si o ruta de aprovizionare cu gaze naturale. Ne uitam…

- Romania analizeaza toate posibilitatile de aprovizionare cu gaze naturale, iar Azerbaidjan este una dintre sursele posibile, alaturi de SUA, Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, luni, 7 martie, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. El a dat…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca fara indoiala razboiul din Ucraina va avea consecințe economice și asupra Romaniei, insa da asigurari ferme ca nu exista riscul de a ramane fara gaz. El a anunțat duminica seara ca, din aceasta vara sau cel tarziu la finalul anului, va fi dat in funcțiune interconectorul…

- ”Am participat astazi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Energiei, convocata pe fondul crizei din Ucraina cu impact major asupra situatiei preturilor la energie si gaze naturale in intreaga Europa, ca urmare a solicitarii din partea Romaniei, Greciei si Bulgariei. Situatia din Ucraina…

- Statele Unite(SUA) sunt angajate sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la consolidarea rezistentei Romaniei in fata efectelor unei potentiale acțiuni militare a Rusiei in Ucraina si ia in considerare toate scenariile, inclusiv o eventuala criza energetica si o posibila criza a refugiatilor ucraineni…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…