Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost amendat, azi, de catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, cu suma de 2.000 de lei, pentru ca în declarațiile publice a folosit termenul "niște penali". Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis miercuri amendarea șefului statului…

- TNR spune ca este suspecta rapiditatea cu care a reactionat Consiliul, in conditiile in care in ziua in care s-au dat amenzile fiind judecat si un dosar pentru un caz din august 2017: "urgenta era numai la noi". Consiliul pentru Combaterea Discriminarii a sanctionat publicatia Timesnewroman.ro, pentru…

- Consiliul pentru Combaterea Discriminarii a sancționat publicația Timesnewroman.ro, pentru articolul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’. Intr-un comunicat remis HotNews.ro, CNCD anunța ca a amendat cu 5.000 de lei societatea care administreaza publicația, tot cu 5.000 lei pe autorul articolului,…

- Sindicaliști Telekom in greva foamei. Barbații sunt dispuși sa stea in fața Guvernului in greva foamei pana cand vor fi ascultați. Susțin ca in companie s-au facut disponibilizari abuzive iar membrii sindicatului sunt de fapt harțuiți de conducere. Cei doi au trimis petiții și plangeri catre toate instituțiile…

- Emisiunea a fost reclamata pentru informare falsa despre deputatul Benkő Erika, despre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), si despre situatia maghiarilor din Romania. In aceasta emisiune, Radu Banciu a vorbit despre faptul ca a fost chemat la CNCD in urma unei reclamatii depuse…

- Presedintele Klaus Iohannis, reclamat pentru a doua oara la CNCD. Deputatul PSD Andreea Cosma este cea care a depus o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, petitie in care il acuza pe seful statului ca prin afirmatiile sale, i-a creat un prejudiciu de imagine si i-a incalcat…