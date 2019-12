Klaus Iohannis a decorat un militar român care a ucis un taliban Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 17 decembrie a.c., decretul de decorare a Caporalului clasa a III-a Iosif C. Constantin. Astfel, in semn de apreciere pentru modul ireproșabil de indeplinire a sarcinilor specifice misiunii din teatrul de operatii din Afganistan, pentru promovarea imaginii Armatei Romaniei, Președintele Klaus Iohannis a conferit Medalia „Barbatie si Credinta” clasa I, cu insemn de razboi , Caporalului clasa a III-a Iosif C. Constantin”, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, potrivit digi24.ro



