- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind infiintarea Muzeului National "Bratianu". "Se infiinteaza Muzeul National 'Bratianu' ca institutie publica de importanta nationala cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii, cu sediul in imobilul Vila Florica…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege care prevede infiintarea Muzeului National „Bratianu ”.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu: Hai, sa traiți bine! Dreapta va vrea bolnavi și inculți „Astazi, in plenul Camerei Deputaților, camera…

- Indignarea conducerii Consiliului Judetean Arges la aflarea vestii ca Vila Florica de la Stefanesti - Arges va reveni in administrarea Ministerului Culturii era previzibila inca din 2017, cand PSD a incercat din rasputeri sa asigure permanenta administrarii imobilului de cate CJ Arges printr-o lege…

- Comisia pentru cultura din Camera Deputaților a votat, miercuri, un proiect de lege pentru infiintarea Muzeului National ,,Bratianu", in subordinea Ministerului Culturii, cu sediul in Vila Florica din orașul argeșean Ștefanești.

- Vila Florica de la Stefanesti (Arges), locul unde s-a nascut si a trait familia Bratienilor, va deveni muzeu national. Proiectul de lege a primit vot favorabil in Comisia de cultura din Camera Deputatilor, dupa ce fusese adoptat de Senat, iar saptamana viitoare va intra pe ordinea de zi a sedintei de…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat marti, la Pitesti, ca ii va propune premierului Ludovic Orban infiintarea unui muzeu national dedicat Bratienilor la Vila Florica de la Stefanesti, care revine in administrarea Ministerului Culturii. "Eu voi pleda in fata premierului (...)…

- Bancnota aniversara este emisa in ciclul emisiunii numismatice Desavarșirea Marii Uniri. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, Ionel I. C. Bratianu a avut un rol activ in elaborarea cadrului legislativ pe care avea sa se cladeasca dezvoltarea Romaniei interbelice: Constituția noua, Legea minelor,…

