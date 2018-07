Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri Curtea Constitutioala cu privire la modificarea legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce, la finalul lunii iunie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins cererea de reexaminare formulata de presedinte. In contestatia…

- Plenul Camerei Deputaților a votat respingerea cererii de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis la proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Daca votul se menține și la Senat, camera decizionala, legea va pleca inapoi la promulgare in forma trimisa in…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins marti, cu 172 de voturi “pentru”, 108 voturi “impotriva” si sase abtineri, cererea de reexaminare a legii pentru modificarea si completarea legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Deputatul USR Stelian Ion a anuntat in plen ca formatiunea…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat, luni, in forma inițiala, proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), respingand astfel cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis.

- Comisia juridica a respins, luni, cererea de reexaminare a legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. 15 juriști au votat pentru respingere, iar 9 pentru admitere.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, vineri, spre reexaminare, Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri Curtea Constitutionala cu privire la proiectul care il scoate din procedura de numire a conducerii Autoritatii de Comunicatii (ANCOM). El reclama ca, dupa reexaminare, in loc ca legea sa fie reparata, a suferit chiar si mai multe modificari. Potrivit acestora,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR.- in curs de actualizare

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la Curtea Constituționala legea inițiata de deputatul PSD Florin Iordache prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013, dupa ce pe 10 aprilie parlamentul a respins cererea de reexaminare formulata de…