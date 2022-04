Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a participat marți la consultarile gazduite de președintele SUA, Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema securitații regionale, anunța Administrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți o noua runda de consultari gazduite de Președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema contracararii consecințelor agresiunii Federației Ruse impotriva Ucrainei. Potriviti unui…

- Klaus Iohannis a discutat, joi, cu președintele SUA, Joe Biden, la reuniunea extraordinara a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, care are loc la Bruxelles, potrivit fotografiilor publicate de Administrația Prezidențiala. Conform imaginilor publicate de Administrația Prezidențiala, Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la consultarile gazduite de presedintele SUA, Joe Biden, in cadrul carora s-a analizat situatia din Ucraina. Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul Romaniei pentru suveranitatea și integritatea teritoriala ale Ucrainei și pentru dreptul acesteia de a lua…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat luni seara, 28 februarie, cu președintele american Joe Biden, dar și cu alți lideri NATO, intr-o teleconferința in format restrans, despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a reiterat faptul ca actuala situație grava de securitate regionala demonstreaza,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat luni, 28 februarie 2022, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliați și ai instituțiilor multilaterale, in contextul desfașurarii agresiunii militare…

- Președintele Romaniei a cerut, in cadrul reuniunii de urgența a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, accelerarea procesului de creare a Grupului de Lupta al NATO in Romania, ca masura de a consolida suplimentar postura de descurajare și aparare a NATO in regiune. Conform unui comunicat…

- Președintele Romaniei a cerut, in cadrul reuniunii de urgența a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, accelerarea procesului de creare a Grupului de Lupta al NATO in Romania, ca masura de a consolida suplimentar postura de descurajare și aparare a NATO in regiune. Conform unui comunicat…