- Uniunea Europeana a anunțat ca iși inchide spațiul aerian petru avioanele rusești. Decizia a fost luata dupa ce 18 state europene anunțasera aceasta decizie, ca o forma de sancționare a Moscovei pentru invazia din Ucraina. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi sancțiuni pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 1 martie 2022, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt evoluțiile privind situația de securitate euroatlantica in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei și masurile pentru gestionarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința CSAT in care a fost analizata situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: Am incheiat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu posibil in contextul situatiei de securitate din regiune. „Astazi am facut o analiza completa a situatiei de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicatiilor militare, economice…

- Stelian Ion a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa convoace de urgenta Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru a discuta situatia de securitate de pe flancul estic al NATO. „Presedintele Iohannis ar trebui sa convoace de urgenta CSAT pentru a discuta situatia de securitate de…