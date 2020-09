KLAUS IOHANNIS a anunțat cine a câștigat alegerile locale Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca PNL a caștigat alegerile locale din 27 septembrie dar ca „nimeni nu e perfect” și ca au fost și rezultate „departe de așteptari”. „Aceste alegeri au fost castigate de PNL cu un scor politic de 34%, urmat de alte partide. E prima oara in istoria postdecembrista cand PSD pierde alegerile locale. Este o victorie simbolica, e prima oara cand un partid de dreapta castiga net alegerile locale din Romania. Dar nimeni nu e perfect, niciun partid nu este perfect. Votul popular a invalidat politica PSD-ista, dar intotdeauna lucririle pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

