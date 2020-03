Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca decreteaza STARE DE URGENȚA in Romania, la inceputul saptamanii viitoare. Declarațiile președintelui: Apreciez in mod deosebit votul care s-a dat astazi in Parlamentul Romaniei. S-a transmis un mesaj de unitate. Sunt foarte bucuros sa constat ca majoritatea parlamentarilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, sambata, ca "dezastrul mai poate fi redus ca dimensiune", doar daca presedintele decreteaza imediat Stare de Urgenta."Criza COVID-19 ia amploare. Inca mai putem face cate ceva. De mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in conformitate cu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, stare de urgenta nationala in Statele Unite, cea mai semnificativa miscare a guvernului SUA pentru a lupta cu epidemia de coronavirus, scrie NBC.

- Parlamentul de la Sofia a aprobat vineri instituirea starii de urgența din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters. Masura este in vigoare pana la data de 13 aprilie, pentru a preveni astfel raspandirea coronavirusului, in condițiile in care țara vecina a inregistrat un numar de 23 de cazuri…

- Noul coronavirus se raspandește cu viteza. Sunt 106.000 cazuri de infectare și 3600 de decese la nivel mondial. Epidemia are și efecte economice importante: exporturile chinezești s-au prabușit, iar importurile au incetinit dupa ce criza medicala a afectat grav afacerile, fluxurile

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, potrivit Reuters, citat de Agerpres.