Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis se afla, sambata, la Sibiu, la intalnirea festiva a Promotiei 1974-1978 a Colegiului National „Samuel von Brukenthal”. Seful statului a facut o declaratie foarte scurta, in fata liceului, precizand ca a luat o decizie ”foarte importanta” pe care doreste sa o anunte. ”Sunt ferm…

- Aflat la Sibiu, unde participa la ceremonia de 40 de ani de la absolvirea liceului, Klaus Iohannis a facut un anunț extrem de important.”Am luat o decizie importanta și vreau sa vi-o comunic aici, in aceasta dimineața frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru un nou mandat de președinte…

- "Buna dimineata. Am luat o decizie imprtanta si vreau sa v-o comunic in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a declarat Klaus Iohannis la Sibiu.

- Documente atasate: Klaus Iohannis Klaus Iohannis detine in continuare, alaturi de sotie, cinci imobile in Sibiu. Imobilul pierdut in instanta a fost deja eliminat din declaratia de avere inca din 2016. Presedintele are un cont bancar in valoare de 170.000 de lei, in scadere fata de declaratia de…

- Descoperiri inedite au avut loc recent in Biserica evanghelica din Sibiu: a fost gasita placa funerara a primarului orasului din anii 1500 in locul unde se credea ca e mormantul baronului Samuel von Brukenthal; dar si pereti ai vechii biserici romanice pe care a fost construita actuala cladire.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, implineste azi 59 de ani. Iohannis s-a nascut in Sibiu, la 13 iunie 1959. Pentru astazi, presedintele nu are un program special. Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis va participa astazi, la Biblioteca Centrala Universitara “Carol I”, la evenimentul de lansare…

- "Este regretabil modul in care Klaus Iohannis, ca fost primar, face afirmații ca o persoana care nu cunoaște din inetrior administratia publica locala. El a spus ca se impun masuri si investitii in infrastructura de trafic si, de asemenea, in managementul traficului. Il informez respectuos și ii…

- Elevii Colegiului National „Samuel von Brukenthal“ au decis sa li se alature studentilor care protesteaza in urma alocarii locurilor bugetate la nivel de licenta si master, respectiv a granturilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019.