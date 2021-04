Klaus face redresare și reziliență fără bani „Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, extrem de important pentru Romania. Iata ca dupa discuții foarte complicate, dupa 4 zile și 4 nopți de negociere am obținut pentru Romania 79,9 miliarde euro, pentru proiectele europene, o suma impresionanta”, declara Klaus Iohannis la sfarșitul lui iulie 2020. Nu a negociat nimic, s-a dovedit […] The post Klaus face redresare și reziliența fara bani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

