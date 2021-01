Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor: BCE are instrumente necesare pentru a contracara aprecierea euro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 ian - Sputnik. In cadrul ședinței Consiliului de Integritate, Oleg Efrim și-a anunțat demisia din funcția de membru al acestei structuri. El a precizat ca urmeaza sa-și ocupe timpul cu afacerile personale. © Photo : Miroslav RotariMaia Sandu vrea capetele unor demnitari de…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va face abstractie anul acesta de orice crestere temporara a inflatiei provocata de atenuarea cererii, a afirmat marti Isabel Schnabel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat publicatiei austriece Der Standard, transmite Bloomberg.…

- Banca Centrala Europeana este pregatita sa foloseasca "metode mai dure" pentru a determina creditorii sa puna deoparte bani pentru a acoperi pierderile provocate de imprumuturile neperformante si pentru a reduce nivelul general al datoriilor toxice, rezultate in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19),…

- Pentru Banca Centrala Europeana (BCE) ziua de luni marcheaza o schimbare a stafetei de la generatia care a infiintat institutia catre actuala conducere, in conditiile in care Yves Mersch va parasi boardul executiv al organizatiei, transmite Bloomberg. Luxemburghezul in varsta de 71 de ani…

- BCE menține dobanda de politica monetara la cel mai scazut nivel din istorie și majoreaza cu 500 mld. euro sprijinul acordat economiei, in lupta cu pandemia Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, la cel mai scazut nivel din istorie, si a majorat…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa anunte joi noi masuri de sprijin monetar si fiscal, din cauza efectelor celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite DPA, potrivit AGERPRES. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a anuntat recent ca institutia va studia in primul…

- Mandatul lui Sophie Cecile Martin a fost reinnoit in functia de Administrator al Consiliului de Administratie, fiind valabil pana la data de 18 octombrie 2024. William Yves Marie Dujardin este membru si presedinte al CA, iar Mihai Daniel Anitei, este, la randul spu, membru al CA. Sophie Cecile Martin…

- Al doilea lockdown, impus in multe tari, contribuie la o incertitudine considerabila in randul investitorilor, se arata intr-un raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara, remis, joi, AGERPRES. Foto: (c) asfromania.ro Nivelul de stres in cadrul sistemului financiar european, conform indicatorului…