Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii implicati in actiuni umanitare ai Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures (AIM) au livrat, joi, kituri pentru pacientii afectati de COVID-19, internati in Spitalul Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, a precizat, asociatia intr-o informare publica. Potrivit aceleasi surse,…

- Primarul Constanței, Decebal Fagadau, a publicat, joi, un mesaj pe Facebook, prin care anunța ca, impreuna cu cei doi viceprimari a donat 5 aparate de testare pentru COVID-19 și 5000 de ”kituri de testare” și a mulțumit unei a patra persoane pentru sprijinirea demersului. ”Impreuna cu Dumitru Babu și Costin…

- Primaria comunei Budesti a confirmat primul pacient pozitiv la Covid19 in dupa-amiaza zilei de miercuri 1 aprilie. Este vorba de o femeie care a stat in carantina 14 zile iar la cateva zile dupa ce a iesit din izolare a fost anuntata de catre DSP Maramures ca testul pentru Covid19 a iesit pozitiv! …

- Inplina pandemie de Covid-19, oamenii nu respecta recomandarile autoritaților dea sta in case. In Turcia, s-a decis ridicarea bancilor din mai multe orașe,pentru a sista astfel intalnirile din locuri publice.Cum turcii refuza sa stea in case, deși li s-a cert acest lucru pentru a evita raspandirea noului…

- Ținand cont de masurile stabilite la nivel național in vederea prevenirii imbolnavirii populației cu COVID-19, in curtea Spitalului Municipal Sacele au fost instalate doua containere modulare cu destinația de pre-triaj. Incepand de astazi, 17 martie, Spitalul Municipal Sacele va folosi doua containere…

- Spitalul Județean de Urgența Slatina se pregatește pentru momentul in care intervenția in gestionarea Covid-19 va trebui susținuta și de spitalele locale. Un container a fost adus și instalat in curtea SJU Slatina, in proximitatea Unitații de Primiri Urgențe. Aici ar urma ca in cazul intervenției conform…

- ​Probele recoltate de epidemiologii din Maramures de la sotia pacientului infectat cu noul coronavirus au fost compromise. Potrivit reprezentantilor DSP Maramureș, „unul dintre tampoane nu era în mediu de cultura”, când a ajuns la Cluj, unde se fac analizele.Reprezentaníi…

- In perioada, 30 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) inregistrate in Maramures a fost 1.235. Acestea sunt cu 2,7% mai mare decat cel inregistrat in aceeasi saptamana a anului precedent. In acest interval s-au inregistrat 128…