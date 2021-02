Stiri pe aceeasi tema

- Germania a aprobat trei kituri de testare la domiciliu pentru detectarea maladiei COVID-19 in cadrul strategiei de testare in masa conceputa de ministrul Sanatatii, Jens Spahn, pentru a ajuta cea mai puternica economie europeana sa se redreseze dupa efectele generate de un lockdown ce a fost impus…

- Germania va generaliza distribuirea testelor gratuite de depistare a maladiei COVID-19, precum si a auto-testelor la pretul de 1 euro, a anuntat marti ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci, dupa o declarație…

- Persoanele care intra in țara vecina, indiferent daca merg cu mașina sau cu avionul, trebuie sa prezinte un test PCR negativ de COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, a anunțat ministerul bulgar al Sanatații. Masura este valabila pana la sfarșitul lunii aprilie și a fost luata intr-o incercare…

- Jens Spahn, ministrul german al Sanatatii, a declarat marti ca Europa ar trebui sa aiba o „cota-parte echitabila” de vaccinuri si ca sprijina propunerile Uniunii Europene de a limita exporturile de vaccinuri, potrivit Reuters. Spahn a declarat pentru ZDF: „Pot intelege ca exista probleme de…

- A doua injecție a vaccinului Covid-19 dezvoltata de laboratoarele Pfizer și BioNTech poate fi amânata cu câteva saptamâni în „circumstanțe excepționale”, au declarat marți experții OMS, citati de AFP. Grupul consultativ strategic de experți (SAGE) privind imunizarea…

- Ministerul german al sanatații cere sfatul experților privind amanarea administrarii celei de-a doua doze de vaccin contra Covid-19 a Pfizer/BioNTech pentru a obține cat mai mult din stocurile reduse de care dispune, potrivit unui document consultat luni de Reuters.Ministerul a solicitat opinia unei…

- Promisiunea unor vaccinuri impotriva COVID-19 este "fenomenala" si "potential revolutionara", a declarat directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, joi, la o zi dupa ce Marea Britanie a devenit prima tara occidentala care a aprobat spre utilizare un vaccin contra…

- Premierul landului german Turingia, Bodo Ramelow, a anuntat astazi un program de testare in masa a copiilor pentru COVID-19 in districtul Hildburghausen, una dintre zonele din Germania cu cele mai multe cazuri de coronavirus, pentru a afla in ce masura acestia contribuie la o crestere rapida a numarului…