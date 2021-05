Kitul tău de prim ajutor, într-un singur produs inovator: KAdermin Cu toții avem in casa o trusa de prim ajutor pentru a putea gestiona in mod eficient eventualele accidente sau urgențe medicale. Și acest lucru nu este doar un act responsabil, ci și o dovada de grija și iubire pentru cei dragi. Un astfel de kit conține, de obicei, un dezinfectant, un antiinflamator, un unguent pentru arsuri, o soluție pentru calmarea iritațiilor sau ințepaturilor de insecte și chiar un antimicotic. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, în sedinta de miercuri, un subprogram de sprijin pentru fermieri în cadrul programului IMM Invest - Agro IMM Invest, potrivit Agerpres. Pe agenda sedintei, proiectul figureaza ca proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 110/2017…

- Un cutremur de pamint slab s-a produs in noaptea de simbata spre duminica in zona seismica Vrancea din Rominia, la o distanța de circa 217 kilometri de Chișinau. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamintului de la București, seismul cu magnitudinea 2,8 a avut loc…

- F.T. Azi, in jurul orelor pranzului, un autotursim condus de un barbat in varsta de 62 de ani a intrat in coliziune cu un altul, condus de o femeie in varsta de 30 de ani. Accidentul s-a petrecut la intersectia DJ 100B cu DC 193, pe raza localitatii Gherghita. Potrivit unui comunicat al politiei…

- Eveniment Trei persoane, intre care un copil, ranite in urma unui accident rutier produs pe centura Alexandriei februarie 23, 2021 09:31 Trei persoane, intre care un copil de șapte ani, au ajuns la spital, marți dimineața, in urma unui accident rutier produs pe DJ504 la intersecția cu varianta ocolitoare…

- Trei persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs pe o bretea de acces catre autostrada A1, in zona de sud a municipiului Pitesti, potrivit agerpres.ro. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, accidentul, in care au fost implicate…

- O patiserie din Viena a creat o versiune adaptata vremurilor de pandemie a unui preparat traditional, menita sa "injecteze" o doza de umor in asteptarea imunizarii anti-COVID-19, relateaza dpa. Conceputa pentru sezonul carnavalului care se incheie marti, "Mayor's doughnut" (gogoasa primarului) este…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei femei s-a produs, joi dimineața, in apropierea localitații clujene Bobalna. Doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Șoferii celor doua autovehicule au patruns pe contrasens, probabil in incercarea de a face depașiri. Polițiștii spun ca accidentul s-a…