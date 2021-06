Stiri pe aceeasi tema

- Trei masterande ale Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost premiate la Conferința studențeasca naționala PERFORMED – „Performanța și calitate in educație”, ediția a X-a. Astfel, Simona Anton Clapona (Delibaș), din anul II, la programul de masterat Managementul Instituțiilor Educaționale,…

- Digitalizarea proceselor de HR s-a accentuat tot mai mult in companiile din Romania, in ultimul an, precizeaza ALTEN, subsidiara locala a grupului de origine franceza și una dintre cele mai importante companii de consultanța in IT și inginerie. Odata cu implementarea muncii la distanța, angajatorii…

- Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu-Piedone, a criticat prestația de astazi a ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, care a fost prezent la solicitarea Grupului Parlamentar al PSD, la dezbaterea cu tema: „Prezentarea Raportului preliminar intocmit de Ministerul Sanatații privind raportarea deceselor…

- Garanti BBVA Leasing, parte a Grupului Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, a semnat un acordde imprumut de 20 de milioane de euro cu Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (Black Sea Trade and Development Bank – BSTDB). Facilitatea vafi…

- Municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit sambata, 15 mai 2021, ediția a 13-a a Campionatului Balcanic de alergare montana pentru seniori și juniori 1. La competiție au participat 64 de sportivi din șase țari, Ucraina, Turcia, Slovenia, Republica Moldova, Bulgaria și Romania, iar reprezentanții țarii…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a prezentat premierului Florin Cițu, proiectele de dezvoltare pe care le are pregatite pentru județul Suceava. Premierul Florin Cițu și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur au susținut o conferința de presa la Gura Humorului,…

- Robert De Niro va juca alaturi de Sebastian Maniscalco in noul film de comedie ‘About My Father’, potrivit contactmusic.com. Pelicula se va baza pe viata comediantului Sebastian Maniscalco, cu care De Niro a mai jucat in ‘The Irishman’ al lui Martin Scorsese. Starul in varsta de 77 de ani il va interpreta…

- Uriașul vapor cu aburi Lusitania, al companiei Cunard, avea peste 240 metri lungime și patru coșuri inalte care scoteau valatuci de fum negru. Era deservit de un echipaj format din 702 persoane, avand 1.201 pasageri, majoritatea britanici, dar printre care se aflau și 188 de cetațeni americani, și se…