Kit Harington, eroul din serialul de succes „Urzeala tronurilor", nu este șocat de cazurile de harțuire sexuala care au avut loc la Hollywood și este convins ca „majoritatea actorilor sunt conștienți de anumiți harțuitori". Actorul de 31 de ani a declarat ca harțuirea actrițelor este ceva „suparator și deranjant", dar acest lucru se va intampla...