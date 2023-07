Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a primit joi pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, aflat in vizita la Beijing, a transmis fara alte detalii televiziunea de stat CCTV, preluata de AFP.

- Ministrul apararii al Chinei, Li Shangfu, l-a primit marti, la Beijing, pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, acum in varsta de 100 de ani, transmite dpa. Potrivit Ministerului chinez al Apararii, Li si-a exprimat speranta ca Statele Unite pot lucra impreuna cu China pentru a promova…

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat, in cursul unei receptii in California cu donatori ai Partidului Democrat, la care au participat jurnalisti, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, apartine categoriei „dictatorilor”, scrie AFP. Referindu-se la un episod recent in care Statele Unite au distrus…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, si secretarul de Stat american, Antony Blinken, au pledat luni, la Beijing, pentru depasirea disensiunilor si imbunatatirea relatiilor bilaterale dintre China si Statele Unite.

- Imaginea zilei de luni in Media internaționala are o semnificație ce nu poate fi trecuta cu vederea: strangerea de mana intre Antony Blinken și Xi Jinping. Printr-un aranjament de ultim moment, spun surse informate citate de corespondentul RFI in capitala chineza, intalnirea Secretarului de stat american…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat luni, cu prilejul unei intalniri cu secretarul american de stat Antony Blinken, "progresele" si "terenurile de intelegere" intre Beijing si Washington, in pofida tensiunilor, relateaza AFP si DPA, conform AGERPRES. CITESTE SI BREAKING NEWS Ciolacu invoca avizul…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang a declarat luni ca este imperios necesar sa se stabilizeze relatiile sino-americane dupa ce o serie de "cuvinte si fapte eronate" au degradat si tensionat din nou legaturile bilaterale relateaza Reuters.Ministrul Qin Gang s-a intalnit la Beijing cu ambasadorul…