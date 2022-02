Kiss Tibor din Zalău a transportat refugiați cu mașina personală Zalauanul Kiss Tibor a plecat sambata dimineata in jurul orei 2:00 spre vama Sighet pentru a ajuta refugiatii din Ucraina, dupa ora 4:30 au fost cateva persoane care au avut curajul sa intre in masina lui dupa ce au vorbit in limba engelza si au inteles ca romanii sunt acolo sa ajute. Tibor ne-a declarat, ca refugiatii sunt speriati si nu stiu in cine sa aiba incredere dupa clipele de groaza prin care au trecut, fiind ingroziti de ce au vazut si auzit, cea ce este de inteles dupa cele intamplate. La vama Sighet au fost prezenti romani din mai multe localitati din Romania, iar refugiatii preluati… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților asigura permanența in Gara Burdujeni din municipiul Suceava pentru refugiații din Ucraina care ajung in aceasta gara pentru a pleca mai departe cu trenul, in special spre București sau Cluj, de unde vor sa plece cu avionul spre alte țari. Voluntari ai ...

- Refugiații din Ucraina sunt exceptați de la carantina indiferent daca ajung in Romania direct din aceasta țara sau tranziteaza Republica Moldova, a stabilit Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului este pregatita sa sprijine eforturile de primire a refugiaților din Ucraina cu alimente și asistența spirituala, scrie basilica.ro . „Nu avem nicio estimare de numar, dar sigur vom colabora cu autoritațile care se vor ocupa de primirea lor”, a declarat…

- Criza din Ucraina a ajuns la alte cote, mult mai tensionate, dupa anunțul facut de Kremlin, și dupa aprobrea de catre Duma de Stat a trimiterii de trupe rusești in regiunile separatiste. Ca urmare a escaladarii situației, autoritațile de la București se pregatesc de un scenariu posibil, in care sute…

- "Ordinul comun de ministru Educatie-Sanatate prevede drept criteriu esential ponderea paturilor destinate pacientilor COVID ocupate la nivel judetean. Nu are legatura cu rata de infectare. Nici alte sisteme de invatamant din lume nu mai fac legatura cu rata de infectare. Acest lucru a fost decis in…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca gruparea acestuia ar putea debuta pe stadionul Arcul de Triumf în luna februarie a acestui an, conform unei discuții avute de latifundiar cu ministrul Sportului, Eduard Novak."Avem promisiuni de la ministru ca putem juca în februarie…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…

- Președintele Klaus Iohannis se pronunța pentru creșterea prezenței NATO Foto. presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat pentru creșterea prezenței militare NATO pe flancul estic și echiparea pe deplin a Alianței pentru a raspunde provocarilor…