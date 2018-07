Stiri pe aceeasi tema

- Kirstjen Nielsen, secretar pentru securitate interna al SUA, a afirmat joi ca tara sa trebuie sa fie pregatita pentru incercarile Rusiei de a influenta alegerile care vor avea loc anul acesta in toate cele 50 de state americane, informeaza Reuters. Ea a adaugat ca nu exista nicio indoiala privind amestecul…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, iar sanctiunile referitoare la interventia militara a Moscovei in Ucraina nu vor fi eliminate pana cand regiunea nu este restituita Kievului, a declarat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe.

- Prezent la summitul G-7 din Canada, Donald Trum ar fi spus ca NATO „e prea scump” pentru Statele Unite și l-a comparat cu NAFTA, acord calificat adesea de liderul de la Casa Alba ca pe un acord rau, scrie potrivit unui oficial care a citit transcrierea oficiala a ședinței, citat de Axios, informeaza…

- Bancherul american Bill Browder, un critic foarte vocal a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost arestat, miercuri, la Madrid, in Spania, pe baza unui mandat Interpol emis la cererea Moscovei, scrie BBC . Browder, care a militat indelung impotriva corupției din Rusia, a fost anul trecut condamnat…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.