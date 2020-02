Stiri pe aceeasi tema

- iUmor, sezon 8. Ediția 1. In culise, așteptand sa urce pe scena sezonului cu numarul opt iUmor, Alin Bourașu parea relaxat, imparțind sfaturi in stanga și-n dreapta. Oare și-a urmat propriile ponturi și in fața juraților?

- Joaquin Phoenix a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din "Joker", la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.L acelasi premiu au mai fost nominalizati Antonio Banderas ("Pain and Glory"),…

- Hollywood-ul isi ia la revedere de la Kirk Douglas, unul dintre cei mai mari actori ai Epocii de Aur a filmului, care a murit miercuri, conform Variety.com. Kirk Douglas, starul unor filme clasice, precum "Spartacus", "Paths of Glory", "Ace in the Hole" sau "Out of the Past", a murit la varsta de 103…

- Academia americana de film a spus ramas bun unei „legende a Hollywood-ului”.Actorul si regizorul Kirk Douglas a murit pe 5 februarie, la varsta de 103 ani. Cunoscut din filme ca „Spartacus”, „Paths of Glory”, „Ace in the Hole” si „Out of the Past”, dar si ca important actor de teatru, Kirk Douglas a…

- Academia americana de film a spus ramas bun unei „legende a Hollywood-ului”.Actorul si regizorul Kirk Douglas a murit pe 5 februarie, la varsta de 103 ani. Cunoscut din filme ca „Spartacus”, „Paths of Glory”, „Ace in the Hole” si „Out of the Past”, dar si ca important actor de teatru, Kirk Douglas a…

- Legendarul Kirk Douglas, unul dintre ultimii actori ai Epocii de Aur, cunoscut pentru filme precum „Lust for Life“, „Spartacus“ si „Paths of Glory“, a murit la varsta de 103 ani, potrivit unui anunt facut de fiul sau, Michael Douglas. Kirk Douglas, fiul unui peticar devenit unul dintre cei mai buni…

- Dupa ce actorul Michael Douglas, unul dintre fiii lui, a anuntat pe Instagram decesul lui Kirk Douglas, vedetele de la Hollywood au inceput sa transmita mesaje de condoleante si omagiere. Cunoscut din filme ca „Spartacus", „Paths of Glory", „Ace in the Hole" si „Out of the Past", dar si ca important…

- Un celebru actor din Ucraina povestește unei proaspete cunoștințe, venite în vizita, cum s-a cunoscut cu un regizor faimos:- Chiar din primele momente, mi-a spus: „daca ma asculți si faci exact ce-ți spun, îti garantez, dragul meu, ca în maximum un an vei câștiga…