Stiri pe aceeasi tema

Cinci barbati din judetul Iasi acuzati ca au sustras, in luna ianuarie, cablu de telefonie apartinand unui operator de telecomunicatii au fost retinuti, marti, de politistii vasluieni.

Prim-ministrul bulgar Kiril Petkov a anuntat ca a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in weekend care a cerut Bulgariei orice fel de ajutor, informeaza luni BTA.

Tarile de Jos vor trimite in Bulgaria la inceputul lunii aprilie trei avioane de lupta multifunctionale F-35 pentru politie aeriana comuna si alte cinci ar putea fi trimise ulterior, in conformitate cu o decizie a guvernului bulgar din 8 martie, a declarat vineri ministrul Apararii, Dragomir Zakov,

Prim-ministrul Kiril Petkov a declarat luni ca Bulgaria sustine sanctiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia in Ucraina, dar va dori probabil o exceptare de la interzicerea importurilor de gaze naturale si petrol, daca o astfel de propunere este inaintata, transmite Reuters.

Un grup de manifestanți bulgari prorusi care au participat la un protest anti-NATO joi, de Ziua Nationala a Bulgariei, l-au atacat pe premierul Kiril Petkov, aruncandu-i cu bulgari de zapada in cap, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne, context in care, in cadrul discutiilor, a insistat asupra importantei "solidaritatii si unitatii UE si NATO" in contextul crizei generate in Ucraina.

In jurul datei de 20 martie 2022 va fi posibila ridicarea tuturor restrictiilor in Bulgaria care decurg din certificatul verde, care va fi folosit doar pentru calatorii in Europa, a anuntat luni premierul bulgar Kiril Petkov, la o conferinta de presa, la Consiliul de Ministri.

Prim-ministrul Kiril Petkov le-a spus jurnalistilor vineri, in timpul summitului de doua zile dintre Uniunea Europeana si Uniunea Africana de la Bruxelles, ca pentru moment inca nu se are incredere in Bulgaria in chestiunea aderarii la spatiul Schengen.