- Inainte de inceperea ofensivei militare a Rusiei in Ucraina, Kira Obedinski era o fata de 12 ani vesela si iubita. Acum, orfana, ranita si singura intr-un spital controlat de rusi in estul Ucrainei, ea a devenit un involuntar un pion in razboiul informational al Moscovei, noteaza cnn.com.

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a adaugat…

- Crucișatorul lansator de rachete Moskva s-a scufundat joi, 14 aprilie, a anunțat Ministerul rus al Apararii. In timp ce armata rusa este pe cale sa preia controlul asupra portului strategic Mariupol, din sud-estul Ucrainei, nava de razboi fusese „grav avariata” in cursul nopții precedente. Rusia: Explozia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca inca un general rus a fost ucis in timpul luptelor de pe teritoriul tarii sale, transmite BBC. Zelenski nu i-a dat numele, insa un consilier al Ministerului de Interne ucrainean a declarat ca general maior Oleg Mitiaev a fost ucis de batalionul…

- Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece am…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- Rusia a inceput asaltul asupra Ucrainei, mai multe explozii fiind raportate in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru și Kramatorsk. Mircea Lucescu se afla in Kiev și spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania: ar fi un semn de lașitate.