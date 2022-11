Stiri pe aceeasi tema

- Noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, Lia, isi completeaza distributia cu noi nume cunoscute din showbiz-ul autohton. Kira Hagi, fiica legendei fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, si Vlad Gherman se alatu

- Fericire mare pentru Gheorghe Hagi. Cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor are motive de lauda. Fiica lui, Kira, va juca intr-o super producție marca Antena 1. Actrița a acceptat provocarea de a face parte din distribuția noului serial Lia, ce va aparea, in curand, pe micile ecrane. Kira…

- Doinita Oancea si Alexandru Ion, doi tineri actori din noua generatie, fac parte din distributia serialului Lia, produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production si difuzat in curand de Antena 1. Cei doi joaca rolurile lui Gabi si Pavel, sot si sotie in se

- Serialul de fictiune produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1, Adela, care a cucerit publicul din Romania inca de la lansare, depaseste granitele romanesti. Productia este prezentata chiar zilele acestea la Targul de Televiziune de

- E oficial! Dupa o pauza de ani de zile, Nicoleta Luciu revine pe micile ecrane. Ea va aparea in emisiunea „Prețul cel bun”, de la Antena 1, care e moderata de Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu și in care apare și sora ei, Iuliana Luciu. Intr-un interviu pentru impact.ro, vedeta a marturisit ca nu va…

- FOTO| Chef Toma, bucatarul Cetații Alba Carolina, va aparea VINERI la iUmor! Ce surprize pregatește pentru public? „Am gatit total diferit” Chef Toma, bucatarul Cetații Alba Carolina, va aparea VINERI la iUmor! Ce surprize pregatește pentru public? „Am gatit total diferit” Chef Toma, bucatarul Cetații…

- Iulia Vantur va da lovitura la Antena 1? Adio, PRO TV. Partenera de viața a lui Salman Khan iși va face apariția de senzația la postul TV principal al trustului Intact. Frumoasa blondina va aparea la catedra juraților unuia dintre cele mai urmarite emisiuni ale Antenei 1. Despre ce show este vorba.…

- Mircea Badea a facut ieri seara, 31 august, accident in zona de nord a Bucureștiului. In direct la Antena 3, in emisiunea sa, prezentatorul a povestit incidentul pe care l-a avut chiar inainte de a aparea pe post. Un alt șofer a intrat in spatele mașinii prezentatorului TV, in zona Aviatorilor din Capitala.…