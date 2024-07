Stiri pe aceeasi tema

- OPPO și Gazeta Sporturilor iți prezinta cinci fotografii spectaculoase, facute la Munchen, in ziua meciului Romania – Olanda, din optimile EURO 2024. Romania a revenit la Munchen, acolo unde a debutat la EURO 2024, pentru meciul din optimi, cu Olanda. Iar cu telefonul OPPO s-au realizat fotografii…

- Dupa eliminarea Romaniei in optimi la Euro, 0-3 cu Olanda, Edi Iordanescu a declarat ca are nevoie de odihna inainte de a lua o decizie cu privire la viitorul pe banca echipei naționale. De asemenea, la finalul disputei de la Munchen, selecționerul a recunoscut ca este afectat de eșec și a avut doar…

- Kira Hagi (28 ani), sora lui Ianis a fost prezenta in tribunele Allianz Arena la meciul dintre Romania și Olanda. Langa Kira, mama acesteia, dar și soția lui Ianis, Elena Tanase și fata lui Gica Popescu, Maria. Pana sa inceapa meciul de la Munchen, Kira a oferit momente romantice in tribuna. Kira Hagi,…

- Razvan Marin, 28 de ani, autorul a doua goluri la Euro 2024, unul in victoria cu Ucraina (3-0) și unul in remiza cu Slovacia (1-1) nu s-a pregatit, vineri, 28 iuniei, cu echipa. Mijlocașul legitimat in ultimul sezon la Empoli, in Serie A, a resimțit o „incarcatura musculara” dupa un sezon epuizant,…

- Naționala Romaniei a ajuns, duminica, 16 iunie, la Munchen, unde joaca maine contra Ucrainei (ora 16.00, in direct la Pro TV), in meciul de debut la Euro 2024.„Tricolorii” au mers cu trenul de la Wurzburg la Munchen, La sosirea in capitala landului Bavaria, Edi Iordanescu și jucatorii sai au fost primiți…

- Gazeta Sporturilor a asistat la primul antrenament al Ucrainei in Germania, adversara noastra de luni, de la Munchen, oferind o intalnire cu proprii fani in aceasta dimineața la Wiesbaden # Aproximativ 2. ...

- Gazeta Sporturilor a ajuns la Munchen. Mai puțin de o saptamana ne desparte de startul Campionatului European, dar in orașul care va gazdui grandioasa deschidere, prioritațile sunt altele # Capitala Bavariei iși sarbatorește in weekendul 8-9 iunie cea de-a 866-a aniversare, astfel ca turneul final a…

